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Polizei Düren

POL-DN: Zwei Schwerverletzte nach Auffahrunfall

Düren (ots)

In der Nacht zum Samstag (01.08.2026) kam es im Kreuzungsbereich B56 / Ringstraße in Birkesdorf zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Dabei wurden zwei Personen schwer verletzt.

Gegen 01:37 Uhr befuhr ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Jülich die B56 in Fahrtrichtung Niederzier. Zeitgleich wartete ein 36-jähriger Mann aus Geilenkirchen mit seinem Pkw an einer Rotlicht zeigenden Ampel im Kreuzungsbereich. Er beabsichtigte, die Kreuzung geradeaus in Richtung Niederzier zu passieren. Nach Angaben des 23-Jährigen übersah er den wartenden Pkw und fuhr auf diesen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeugführer schwer verletzt. Rettungswagen brachten sie jeweils in nahegelegene Krankenhäuser. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Hinweise auf einen Alkohol- oder Betäubungsmittelkonsum ergaben sich vor Ort nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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