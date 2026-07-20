Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Betrunkener Autofahrer prallt gegen Baum und flüchtet von Unfallstelle

Papenburg (ots)

Am Sonntag, dem 19.07.2026, kam es gegen 20:15 Uhr auf der Gutshofstraße in Papenburg zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 53-jähriger Fahrer eines Peugeot 2008 die Gutshofstraße aus Richtung Rheiderlandstraße in Fahrtrichtung Am Vosseberg. In Höhe der Hausnummer 3 kam er aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle. Im Rahmen der Fahndung konnte er jedoch leicht verletzt im Nahbereich durch Polizeikräfte angetroffen werden.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,76 Promille. Dem 53-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Der Peugeot wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt und erlitt einen Totalschaden. Gegen den Mann wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

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