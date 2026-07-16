Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 39-Jähriger nach Vorführung in Untersuchungshaft

Augsburg (ots)

Augsburg - In der Pressemitteilung Nr. 1079 vom 15.07.2026 berichteten wir folgendes: 1079 - Polizei vollzieht Durchsuchungsbeschlüsse u.a. auf Grund des Verdachts von Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz

------------------- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Augsburg -----------------

PP Schwaben Nord - Am Mittwoch (15.07.2026) fand eine geplante Durchsuchungsaktion des Polizeipräsidiums Schwaben Nord im Auftrag der Staatsanwaltschaft Augsburg statt. ... Die Personen haben die deutsche und italienische Staatsangehörigkeit.

Ab hier neu:

------------------- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Augsburg -----------------

Der 39-Jährige wurde am 16.07.2026 dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ aufgrund der vorliegenden Beweismittel einen Haftbefehl. Bei dem Tatverdächtigen besteht der Verdacht eines Verbrechenstatbestands des bewaffneten Handels mit chemischen Betäubungsmitteln. Im Rahmen der gestrigen Durchsuchung konnten bei dem 39-Jährigen Chemikalien, Apparaturen und weitere Gegenstände aufgefunden werden, welche zur Herstellung von Betäubungsmitteln verwendet wurden. Es wurden bei der Durchsuchung in diesem einen Objekt verschiedene Betäubungsmittel, insbesondere mehr als 200 Gramm Amphetamin sichergestellt.

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