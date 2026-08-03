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Polizei Düren

POL-DN: Pkw-Fahrer flüchtet nach Unfall - E-Bike-Fahrer leicht verletzt

Jülich (ots)

Am Sonntagnachmittag (02.08.2026) kam es auf der Crombachstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Bike. Der Fahrzeugführer des Pkw flüchtete nach dem Unfall. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 63-jähriger Mann aus Jülich war um 14:20 Uhr mit seinem E-Bike auf der Crombachstraße in Fahrtrichtung Laachweg unterwegs. An einer Gabelung fuhr er nach links in den Laachweg ein. Zeitgleich fuhr ein Pkw von hinten links an dem 63-Jährigen vorbei, zog aber dann wieder nach rechts, um zurück auf die Crombachstraße zu gelangen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. In der Folge stürzte der 63-Jährige zu Boden und verletzte sich leicht. Eine medizinische Erstversorgung war nicht erforderlich. An dem E-Bike des 63-Jährigen entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro.

Unmittelbar nach dem Unfallgeschehen entfernte sich der Pkw über die Crombachstraße. Bei dem Pkw handelte es sich um ein blaues Kabriolett eines unbekannten Herstellers. Ein Kennzeichen sowie eine Personenbeschreibung des Fahrers sind nicht bekannt.

Die Polizei bittet daher Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zum flüchtigen Fahrer machen können, sich bei der Polizei Düren unter der Rufnummer 02421-949 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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