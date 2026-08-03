Polizei Düren

POL-DN: Zeugensuche nach Einbruch in Supermarkt

Langerwehe (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (02.08.2026) geriet ein Lebensmittelgeschäft in der Straße "Am vorderen Steinchen" in das Visier von Einbrechern. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

Durch die für das Geschäft zuständige Sicherheitsfirma wurde bekannt gegeben, dass um 04:59 Uhr ein Einbruchalarm ausgelöst wurde. Zu diesem Zeitpunkt verschaffte sich mindestens ein unbekannter Täter gewaltsam Zugang zum Objekt. Innen versuchte man außerdem gewaltsam, in den Tresorraum zu gelangen. Vermutlich wurden die Täter durch den Alarm gestört und flüchteten unerkannt und ohne Beute.

Zeugen, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Beobachtungen in der Nähe des Tatorts gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421-949 0 an die Polizei Düren zu wenden.

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