Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Tabakwarengeschäft - Täter flüchtet mit Zigaretten

Lippstadt (ots)

In der Nacht zum heutigen Dienstag, kam es gegen 1:12 Uhr zu einem Einbruch in ein Tabakwarengeschäft an der Rathausstraße in Lippstadt.

Nach dem Auslösen der Nebelanlage meldete ein Sicherheitsunternehmen, dass sich möglicherweise noch eine Person im Geschäft befinde. Die umgehend eingesetzten Polizeikräfte stellten vor Ort jedoch keinen Tatverdächtigen mehr fest.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlug der Täter mit einem größeren Stein die Schaufensterscheibe ein und verschaffte sich so Zutritt zu dem Geschäft. Im Verkaufsraum wurden zahlreiche Schubladen durchsucht. Nach ersten Feststellungen entwendete der Einbrecher mehrere Packungen Zigaretten.

Im Geschäft sowie im Außenbereich fanden die Einsatzkräfte zahlreiche Blutspuren. Diese konnten vom Tatort über die Helle Halle und die Poststraße bis in den Bereich der Fleischhauerstraße verfolgt werden. Auch ein eingesetzter Diensthund nahm diese Spur auf und verfolgte sie bis dorthin. Die anschließende Fahndung verlief jedoch ohne Erfolg.

Auf den Aufzeichnungen der Videoüberwachung ist ein athletisch gebauter Mann zu erkennen, der ein weißes T-Shirt über den Kopf gezogen hatte, um sein Gesicht zu verdecken. Er trug eine blau-orangefarbene kurze Sporthose, schwarze Sneaker mit weißer Sohle sowie einen schwarzen Rucksack. Zudem war eine blutende Verletzung am rechten Handgelenk erkennbar.

Die Kriminalpolizei übernahm noch in der Nacht die Spurensicherung. Die Höhe des entstandenen Sach- und Beuteschadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich der Rathausstraße, Helle Halle, Poststraße oder Fleischhauerstraße gemacht haben oder Hinweise auf den beschriebenen Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 02941 91000 bei der Polizei zu melden oder dien nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

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