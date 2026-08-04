Polizei Düren

POL-DN: Zeugensuche nach Steinwurf auf fahrenden Bus

Düren (ots)

Am Montagmorgen (03.08.2026) beschädigten bislang unbekannte Täter einen fahrenden Bus, indem sie einen Stein gegen die Fensterscheibe warfen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Um 05:00 Uhr befuhr ein 56-jähriger Angestellter eines Busunternehmens aus Düren mit seinem Linienbus die Binsfelder Straße aus Richtung Girbelsrather Straße kommend. In Höhe des Kreuzungsbereichs Binsfelder Straße / B56 warfen bislang Unbekannte einen Stein gegen die Fensterscheibe der Fahrerseite des fahrenden Busses. Fahrgäste befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Bus. Obwohl die Fensterscheibe zerbrach und der Stein im Inneren des Busses landete, kam der Fahrer mit dem Schrecken davon. Der 56-Jährige brachte sein Fahrzeug unverzüglich zum Stillstand. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Der Bus musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, sich unter der Rufnummer 02421-949 0 bei der Polizei Düren zu melden.

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