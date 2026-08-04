PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Zeugensuche nach Steinwurf auf fahrenden Bus

Düren (ots)

Am Montagmorgen (03.08.2026) beschädigten bislang unbekannte Täter einen fahrenden Bus, indem sie einen Stein gegen die Fensterscheibe warfen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Um 05:00 Uhr befuhr ein 56-jähriger Angestellter eines Busunternehmens aus Düren mit seinem Linienbus die Binsfelder Straße aus Richtung Girbelsrather Straße kommend. In Höhe des Kreuzungsbereichs Binsfelder Straße / B56 warfen bislang Unbekannte einen Stein gegen die Fensterscheibe der Fahrerseite des fahrenden Busses. Fahrgäste befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Bus. Obwohl die Fensterscheibe zerbrach und der Stein im Inneren des Busses landete, kam der Fahrer mit dem Schrecken davon. Der 56-Jährige brachte sein Fahrzeug unverzüglich zum Stillstand. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Der Bus musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, sich unter der Rufnummer 02421-949 0 bei der Polizei Düren zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 03.08.2026 – 11:30

    POL-DN: Pkw entwendet - die Polizei bittet um Hinweise

    Merzenich (ots) - Am vergangenen Samstag (01.08.2026) entwendeten bislang unbekannte Täter einen in der Bergstraße abgestellten Pkw. Der Geschädigte hatte versehentlich den Schlüssel des Fahrzeuges stecken lassen. In der Zeit zwischen 00:00 Uhr und 10:00 Uhr nutzten die Täter die Chance und entwendeten den am Fahrbahnrand geparkten Pkw VW Lupo mit dem amtlichen Kennzeichen DN - MG 238. Der Geschädigte hatte den ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 11:30

    POL-DN: Zeugensuche nach Einbruch in Supermarkt

    Langerwehe (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (02.08.2026) geriet ein Lebensmittelgeschäft in der Straße "Am vorderen Steinchen" in das Visier von Einbrechern. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Durch die für das Geschäft zuständige Sicherheitsfirma wurde bekannt gegeben, dass um 04:59 Uhr ein Einbruchalarm ausgelöst wurde. Zu diesem Zeitpunkt verschaffte sich mindestens ein unbekannter Täter gewaltsam Zugang ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren