Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Einsatzreicher Tag für Feuerwehr und Rettungsdienst

Remscheid (ots)

Der 25.06.2026 war für die Feuerwehr und den Rettungsdienst der Stadt Remscheid ein einsatzreicher Tag. Insgesamt wurden 47 Rettungsdiensteinsätze, 21 Krankentransporte und 12 Feuerwehreinsätze abgearbeitet.

Der Tag begann mit der Rettung einer Katze, die sich in einer misslichen Lage befand und mithilfe einer Leiter gerettet werden musste. Anschließend wurde das ÖSF zur überörtlichen Hilfe nach Wuppertal alarmiert, um bei der Beseitigung einer Ölspur zu unterstützen. Kurz darauf folgte ein Einsatz aufgrund eines Verkehrsunfalls.

Am Nachmittag wurden die Einsatzkräfte zu einem Industriebrand alarmiert. In einer Absauganlage einer Maschine war ein Feuer ausgebrochen, das zügig gelöscht werden konnte.

Am Abend, während die deutsche Fußballnationalmannschaft spielte, wurden wir zu einem Zimmerbrand im Stadtteil Hasten alarmiert. Parallel löste die Brandmeldeanlage eines Kindergartens aus, die sich glücklicherweise als Fehlalarm herausstellte.

In der Nacht vom 25. auf den 26. Juni erforderte ein gemeldeter Gasgeruch eine weiträumige Erkundung. Trotz intensiver Kontrollen konnte keine Gefahrenlage festgestellt werden.

Den Abschluss des einsatzreichen Tages bildete ein Balkonbrand. Durch das umsichtige Eingreifen eines Nachbarn, der das Feuer mit Eimern Wasser von Balkon zu Balkon bekämpfte, konnte der Brand schnell gelöscht werden.

Insgesamt haben die Einsätze erneut gezeigt, wie wichtig und gut die Zusammenarbeit zwischen der Leitstelle, den Hilfsorganisationen, dem Rettungsdienst, der Freiwilligen Feuerwehr und der Berufsfeuerwehr funktioniert.

Original-Content von: Feuerwehr Remscheid, übermittelt durch news aktuell