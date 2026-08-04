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Polizei Düren

POL-DN: Körperverletzung und Sachbeschädigung in der Jülicher Innenstadt

Jülich (ots)

Am gestrigen Morgen (03.08.2026) zog ein 27-jähriger Mann randalierend durch die Jülicher Innenstadt. Er verletzte zwei Personen und beschädigte mehrere Autos bevor er durch die Polizei gestoppt wurde.

Die erste Meldung über eine Körperletzung erreichte die Polizei gegen 08:20 Uhr aus der Kleinen Kölnstraße. Dort hatte der Tatverdächtige scheinbar grundlos eine Bedienstete einer Apotheke angegriffen. Wenig später ging er in der Großen Rurstraße eine weitere Frau auf dem Weg zur Arbeitsstelle an. Beide Geschädigten (68 und 38 Jahre) wurden durch den augenscheinlich verwirrt wirkenden Mann gegen den Kopf geschlagen und leicht verletzt. Anschließend zog der Mann randalierend weiter in Richtung Marktplatz, konnte dort aber schnell von den alarmierten Polizeibeamten angetroffen, fixiert und zur Wache nach Jülich gebracht werden. Noch vor Ort meldeten sich mehrere weitere Geschädigte, deren Pkw durch den Randalierer beschädigt wurden. Auf seinem Weg durch Weg durch die Innenstadt hatte der 27-Jährige ohne festen Wohnsitz mehrere Außenspiegel von geparkten Pkw abgetreten. Ihn erwarten nun diverse Strafanzeigen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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