Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher nehmen Geld, Schmuck und Whiskey mit

Kaiserslautern (ots)

Auf Schmuck und Bargeld hatten es Einbrecher abgesehen, die in den vergangenen Tagen in der Richard-Wagner-Straße am Werk waren. Wie der Kriminalpolizei am Donnerstag gemeldet wurde, sind unbekannte Täter zwischen Montagmorgen, 8 Uhr, und Donnerstagabend, 20.30 Uhr, in ein Wohn- und Geschäftshaus eingedrungen. Wie es ihnen gelang, ins Gebäude zu kommen, ist noch unklar. Eine Wohnungstür im Obergeschoss wurde aufgedrückt und aus den Räumen ein vierstelliger Bargeldbetrag sowie Goldschmuck gestohlen. Aus einem Restaurant im Erdgeschoss ließen die Eindringlinge das Wechselgeld mitgehen. Der Gesamtschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Auch aus der Lothringer Straße wurde am Donnerstag ein Einbruch gemeldet. Hier nutzten Unbekannte am Nachmittag die kurze Abwesenheit eines Bewohners aus und verschafften sich in dem Mehrparteienhaus zwischen 13.30 und 14 Uhr Zugang zur Wohnung des Seniors. Als der Mann zurückkehrte, waren sämtliche Räume durchwühlt. Ersten Überprüfungen zufolge nahmen die ungebetenen Besucher Schmuckstücke im Wert von mehreren hundert Euro mit. Nach der Tatortaufnahme durch die Polizei sicherte die Feuerwehr die aufgehebelte Wohnungstür. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 900 Euro geschätzt. Täterhinweise gibt es bislang nicht.

Ein offenbar durstiger Einbrecher war unterdessen in der Humboldtstraße in einem Mehrfamilienhaus aktiv. Am Donnerstagvormittag fiel auf, dass eine Wohnungstür gewaltsam geöffnet wurde und unbekannte Täter in die Räumlichkeiten eingestiegen sind. Sie öffneten mehrere Schränke, fanden aber offenbar nicht das, was sie sich erhofft hatten. Letzten Endes nahmen die Diebe drei Flaschen Whiskey mit. Gesamtschaden: rund 300 Euro. Auch in diesem Fall liegen derzeit keine Hinweise auf Tatverdächtige vor.

Zeugen, denen in den jeweils fraglichen Zeiträumen verdächtige Personen aufgefallen sind, können sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kriminalpolizei melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell