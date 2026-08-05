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Polizei Düren

POL-DN: Mit dem Motorrad gestürzt

Linnich (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Dienstagmorgen (04.08.2026) auf der L253 in Höhe der Ortslage Tetz kam ein 62-jähriger Kradfahrer zu Fall und verletzte sich schwer. Der genaue Unfallhergang ist derzeit unklar.

Gegen 05:30 Uhr hatte eine Passantin auf der L253 in der Nähe des Bahnübergangs ein am Boden liegendes Motorrad bemerkt. Unmittelbar daneben lag der offensichtlich gestürzte Fahrer des Zweirades. Sie wählte den Notruf und kümmerte sich um den Verletzten, der später durch den Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht wurde.

Der Verletzte, ein 62-jähriger Mann aus Jülich, konnte sich selber nicht mehr an den genauen Unfallhergang erinnern. Anhand der Spurenlage konnte geschlussfolgert werden, dass er vor dem Sturz in Fahrtrichtung Linnich unterwegs war, aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Krad auf den Grünstreifen geriet und dann zu Fall kam. Sein Motorrad wurde dabei so stark beschädigt, dass es durch einen Abschleppdienst geborgen werden musste. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.100 Euro. Die L253 musste für die Dauer der Unfallaufnahme für beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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