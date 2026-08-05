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Polizei Düren

POL-DN: Nicht jede Bestätigung schützt Ihr Konto - manchmal hilft sie den Betrügern!

Kreis Düren (ots)

Die Polizei Düren warnt vor einer neuen Betrugsmasche am Telefon: "Auf Ihrem Konto wurden verdächtige Buchungen festgestellt. Bitte öffnen Sie Ihre SecureGo-App und bestätigen Sie den Vorgang."

Mit solchen oder ähnlichen Worten melden sich derzeit vermehrt Betrüger am Telefon und geben sich als Mitarbeiter einer Bank oder Sparkasse aus. Ziel ist es, ihre Opfer zur Freigabe eines Vorgangs in der Banking-App zu bewegen.

Was viele nicht wissen: Häufig wird damit keine Überweisung, sondern die Einrichtung einer digitalen Bezahlkarte bestätigt. Diese können die Täter anschließend auf ihrem eigenen Smartphone nutzen und sofort kontaktlos einkaufen - obwohl die echte Bankkarte weiterhin im Portemonnaie des Opfers liegt.

Die Polizei rät:

   - Bestätigen Sie in Ihrer SecureGo- oder Banking-App 
     ausschließlich Vorgänge, die Sie selbst veranlasst haben.
   - Lassen Sie sich am Telefon niemals unter Druck setzen.
   - Beenden Sie das Gespräch und rufen Sie Ihre Bank über die Ihnen 
     bekannte offizielle Telefonnummer zurück.
   - Haben Sie bereits eine Freigabe erteilt und kommen Ihnen 
     Zweifel? Informieren Sie umgehend Ihre Bank, lassen Sie das 
     Online-Banking sowie mögliche digitale Karten sperren und 
     erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Als Merksatz gilt:

Eine Freigabe in der Banking-App ist keine Auskunft - sie ist Ihre Unterschrift. Überlegen Sie deshalb genau, was Sie bestätigen. Sie öffnen dem Täter die Tür zu Ihrem online-Banking.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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