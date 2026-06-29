Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen - Zwei Kleinkinder in Klinikum gebracht

Uder (ots)

Auf der Landstraße 3080 kam es am Sonntagabend, zwischen Uder und dem Abzweig Mengelrode, zu einem schweren Verkehrsunfall, nachdem ein Auto ohne ersichtlichen Grund auf gerader Fahrbahn von dieser abkam und mit einem Baum kollidierte. Das Fahrzeug geriet anschließend in ein Maisfeld und kam dort zum Stehen. Alle vier Insassen wurden zum Teil schwer verletzt. Der Fahrer, seine 37-jährige Beifahrerin sowie ein 3- und ein 5-jähriges Kleinkind wurden nach dem Unfall jeweils in nahegelegene Kliniken gebracht und dort weiterführend medizinisch behandelt. Die Straße war zeitweilig voll gesperrt.

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