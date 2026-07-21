POL-WHV: Gabelstapler gerät in Brand

Wilhelmshaven (ots) - Am Donnerstag, dem 16.07.2026, kam es zwischen 08:00 Uhr und 18:00 Uhr zu einem Diebstahlsdelikt im Innenraum einer tagsüber geöffneten Kirche in der Werftstraße in Wilhelmshaven. Nach aktuellem Ermittlungsstand brach die unbekannte Täterschaft den fest mit einem Kerzenständer verbundenen Opferstock gewaltsam auf. Angaben zur Höhe des ...

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