Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Gabelstapler gerät in Brand
Wilhelmshaven (ots)
Ein brennender Gabelstapler rief die Feuerwehr Wilhelmshaven am Montag, 20. Juli 2026, auf den Plan: Kurz vor 16 Uhr war das Fahrzeug in einem Holzbetrieb im Kanalweg aus unbekannter Ursache in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und ein Übergreifen auf angrenzendes Holz sowie die Halle erfolgreich verhindern.
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