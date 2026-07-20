PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zeugenaufruf nach Opferstockaufbruch und versuchtem Einbruch in Gemeindehaus

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, dem 16.07.2026, kam es zwischen 08:00 Uhr und 18:00 Uhr zu einem Diebstahlsdelikt im Innenraum einer tagsüber geöffneten Kirche in der Werftstraße in Wilhelmshaven. Nach aktuellem Ermittlungsstand brach die unbekannte Täterschaft den fest mit einem Kerzenständer verbundenen Opferstock gewaltsam auf. Angaben zur Höhe des entwendeten Bargelds liegen noch nicht vor.

In der darauffolgenden Nacht, zwischen Donnerstag, 18:00 Uhr, und Freitag, 17.07.2026, 07:00 Uhr, versuchten die Täter sich gewaltsam Zutritt zum zugehörigen Gemeindehaus zu verschaffen. Trotz massiver Einwirkung auf zwei Zugangstüren hielten die Sperrvorrichtungen stand und es blieb beim Einbruchsversuch.

Ein direkter Tatzusammenhang wird derzeit geprüft. Personen, die im Bereich der Werftstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 20.07.2026 – 16:21

    POL-WHV: Einbruch und Bootsdiebstahl am Wangermeer: Zeugen gesucht

    Wilhelmshaven (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag, 16.07.2026, 18:00 Uhr, bis Freitag, 17.07.2026, 10:30 Uhr, kam am Wangermeer (26434 Wangerland) zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter öffneten mehrere Verschlüsse einer Sichtplane, die als Fenster- und Seitenwand eines Betriebs- und Aufenthaltsgebäudes für Wassersport dient. Durch diese Öffnung ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 15:21

    POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

    Wilhelmshaven (ots) - Am Mittwoch, 15.07.2026, kam es gegen 00:20 Uhr in der Theilenstraße, in Höhe der Hausnummer 14, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein männlicher Fahrradfahrer beschädigte den Außenspiegel eines geparkten Pkw Ford Kuga und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen und den Schaden zu melden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren