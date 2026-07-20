Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zeugenaufruf nach Opferstockaufbruch und versuchtem Einbruch in Gemeindehaus

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, dem 16.07.2026, kam es zwischen 08:00 Uhr und 18:00 Uhr zu einem Diebstahlsdelikt im Innenraum einer tagsüber geöffneten Kirche in der Werftstraße in Wilhelmshaven. Nach aktuellem Ermittlungsstand brach die unbekannte Täterschaft den fest mit einem Kerzenständer verbundenen Opferstock gewaltsam auf. Angaben zur Höhe des entwendeten Bargelds liegen noch nicht vor.

In der darauffolgenden Nacht, zwischen Donnerstag, 18:00 Uhr, und Freitag, 17.07.2026, 07:00 Uhr, versuchten die Täter sich gewaltsam Zutritt zum zugehörigen Gemeindehaus zu verschaffen. Trotz massiver Einwirkung auf zwei Zugangstüren hielten die Sperrvorrichtungen stand und es blieb beim Einbruchsversuch.

Ein direkter Tatzusammenhang wird derzeit geprüft. Personen, die im Bereich der Werftstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

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