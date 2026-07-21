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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fund einer Phosphorgranate bei Gartenarbeiten in Varel

Wilhelmshaven (ots)

Bei Gartenarbeiten in der Gorch-Fock-Straße in Varel kam es am Montagnachmittag, den 20.07.2026, zu einem Gefahrguteinsatz. Um 15:30 Uhr entdeckte ein Anwohner auf einem Grundstück einen stark qualmenden Gegenstand im Boden. Die alarmierten Einsatzkräfte evakuierten die umliegenden Gebäude und zogen umgehend den Kampfmittelbeseitigungsdienst hinzu. Nach dessen Eintreffen bestätigte sich der Verdacht, dass es sich bei dem Fundobjekt um eine Phosphorgranate handelte. Die Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes bargen die Granate fachgerecht und transportierten sie ab. Gegenüber der Polizei sind keine Verletzungen oder gesundheitlichen Einschränkungen der Beteiligten geäußert worden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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