Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Fund einer Phosphorgranate bei Gartenarbeiten in Varel
Wilhelmshaven (ots)
Bei Gartenarbeiten in der Gorch-Fock-Straße in Varel kam es am Montagnachmittag, den 20.07.2026, zu einem Gefahrguteinsatz. Um 15:30 Uhr entdeckte ein Anwohner auf einem Grundstück einen stark qualmenden Gegenstand im Boden. Die alarmierten Einsatzkräfte evakuierten die umliegenden Gebäude und zogen umgehend den Kampfmittelbeseitigungsdienst hinzu. Nach dessen Eintreffen bestätigte sich der Verdacht, dass es sich bei dem Fundobjekt um eine Phosphorgranate handelte. Die Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes bargen die Granate fachgerecht und transportierten sie ab. Gegenüber der Polizei sind keine Verletzungen oder gesundheitlichen Einschränkungen der Beteiligten geäußert worden.
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