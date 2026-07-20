Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, 15.07.2026, kam es gegen 00:20 Uhr in der Theilenstraße, in Höhe der Hausnummer 14, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein männlicher Fahrradfahrer beschädigte den Außenspiegel eines geparkten Pkw Ford Kuga und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen und den Schaden zu melden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

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