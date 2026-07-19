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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland vom 17.07. bis 19.07.2026

Wilhelmshaven (ots)

Aufbruch eines Verkaufsautomaten
In der Nacht vom 17.07.2026 auf den 18.07.2026 wurde durch bislang 
unbekannte Täter ein im Bereich der Zedelius-/Ecke Müllerstraße 
aufgestellter Verkaufsautomat aufgebrochen. Der durch das Aufbrechen 
des Automaten entstandene Sachschaden ist höher zu beziffern als der 
Wert des durch den oder die Täter erlangten Diebesgutes. Zeugen, die 
diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei 
der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland unter Tel. 04421-9420 
zu melden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis
Am 18.07.2026, gg. 15:15 Uhr, fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung 
der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland ein 15-jähriger Führer 
eines E-Scooters im Bereich der Bismarckstraße auf, der mit deutlich 
mehr als den erlaubten 20 km/h unterwegs war. Letztlich konnte durch 
die Beamten eine Geschwindigkeit von ca. 50 km/h festgestellt werden.
Durch die Modifizierung dieses Fahrzeuges hätte der Fahrzeugführer 
nicht nur einen Führerschein benötigt, sondern verliert darüber 
hinaus auch noch den Versicherungsschutz. Dem Fahrzeugführer wurde 
die Weiterfahrt untersagt und die Einleitung eines 
Ermittlungsverfahrens bekanntgegeben. Zur technischen Überprüfung 
wurde der E-Scooter durch die Beamten in amtliche Verwahrung 
genommen.

Trunkenheit im Verkehr
Im Zuge der zuvor erwähnten Kontrolle konnten die Beamten dann einen 
37-jährigen Führer eines Pkw feststellen, der den Beamten durch seine
unsichere Fahrweise auffiel. Im Rahmen der sich dann anschließenden 
Kontrolle des Fahrzeugführers konnte bei diesem starker Alkoholgeruch
festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,0 
Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes 
Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Sachbeschädigung an Pkw
In den späten Abendstunden des 18.07.2026 wurde ein Pkw durch bislang
unbekannte Täter beschädigt. Mittels eines unbekannten Tatwerkzeuges 
wurden zwei Reifen an dem tatbetroffenen Pkw luftentleert. Auch in 
diesem Fall werden Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht 
haben, gebeten, sich bei der Polizeiinspektion 
Wilhelmshaven/Friesland unter Tel. 04421-9420 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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