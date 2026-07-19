Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland vom 17.07. bis 19.07.2026

Wilhelmshaven (ots)

Aufbruch eines Verkaufsautomaten In der Nacht vom 17.07.2026 auf den 18.07.2026 wurde durch bislang unbekannte Täter ein im Bereich der Zedelius-/Ecke Müllerstraße aufgestellter Verkaufsautomat aufgebrochen. Der durch das Aufbrechen des Automaten entstandene Sachschaden ist höher zu beziffern als der Wert des durch den oder die Täter erlangten Diebesgutes. Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland unter Tel. 04421-9420 zu melden. Fahren ohne Fahrerlaubnis Am 18.07.2026, gg. 15:15 Uhr, fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland ein 15-jähriger Führer eines E-Scooters im Bereich der Bismarckstraße auf, der mit deutlich mehr als den erlaubten 20 km/h unterwegs war. Letztlich konnte durch die Beamten eine Geschwindigkeit von ca. 50 km/h festgestellt werden. Durch die Modifizierung dieses Fahrzeuges hätte der Fahrzeugführer nicht nur einen Führerschein benötigt, sondern verliert darüber hinaus auch noch den Versicherungsschutz. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens bekanntgegeben. Zur technischen Überprüfung wurde der E-Scooter durch die Beamten in amtliche Verwahrung genommen. Trunkenheit im Verkehr Im Zuge der zuvor erwähnten Kontrolle konnten die Beamten dann einen 37-jährigen Führer eines Pkw feststellen, der den Beamten durch seine unsichere Fahrweise auffiel. Im Rahmen der sich dann anschließenden Kontrolle des Fahrzeugführers konnte bei diesem starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,0 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Sachbeschädigung an Pkw In den späten Abendstunden des 18.07.2026 wurde ein Pkw durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Mittels eines unbekannten Tatwerkzeuges wurden zwei Reifen an dem tatbetroffenen Pkw luftentleert. Auch in diesem Fall werden Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland unter Tel. 04421-9420 zu melden.

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