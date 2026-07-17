Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Wilhelmshaven - Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag, 14.07.2026, kam es gegen 15.00 Uhr im Mühlenweg, in Höhe der Hausnummer 111, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Dort wurde ein grauer Opel beim Vorbeifahren durch ein anderes Fahrzeug an der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen und den Schaden zu melden.

Bei dem flüchtigen Verursacherfahrzeug soll es sich um einen grauen SUV gehandelt haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem gesuchten grauen SUV geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

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