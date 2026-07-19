Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Pressmeldung des Polizeikommissariat Varel vom 17.07. bis 19.07.2026
Wilhelmshaven (ots)
Brand eines Wohnhauses Zetel - Am Freitagvormittag kam es in der Blauhander Straße zum Brand eines Wohnhauses. Das Gebäude wurde hierbei gänzlich zerstört und ist unbewohnbar. Für die Dauer der Löschmaßnahmen musste die Blauhander Straße gesperrt werden. Es kam zu keinen Personenschäden. Die Brandursache ist derzeit unbekannt. Fahren ohne Fahrerlaubnis mit einem nicht zugelassenen PKW Varel - Am Freitagvormittag befuhren zwei 17-jährige die Straße "Achter de Gast" abwechselnd mit einem nicht zugelassenen PKW. Sie sind zudem nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis. Gegen die beiden wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.
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