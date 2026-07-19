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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressmeldung des Polizeikommissariat Varel vom 17.07. bis 19.07.2026

Wilhelmshaven (ots)

Brand eines Wohnhauses
Zetel -
Am Freitagvormittag kam es in der Blauhander Straße zum Brand eines 
Wohnhauses. Das Gebäude wurde hierbei gänzlich zerstört und ist 
unbewohnbar. Für die Dauer der Löschmaßnahmen musste die Blauhander 
Straße gesperrt werden. Es kam zu keinen Personenschäden. Die 
Brandursache ist derzeit unbekannt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis mit einem nicht zugelassenen PKW
Varel - 
Am Freitagvormittag befuhren zwei 17-jährige die Straße "Achter de 
Gast" abwechselnd mit einem nicht zugelassenen PKW. Sie sind zudem 
nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis. 
Gegen die beiden wurden entsprechende Ermittlungsverfahren 
eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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