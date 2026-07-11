PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei schwer verletzte Personen nach Verkehrsunfall auf der B111 bei Lühmannsdorf (LK V-G)

Wolgast (ots)

Am 10.07.2026 gegen 22:15 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 111 am Ortsausgang Lühmannsdorf ein Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr der 18-jährige deutsche Fahrzeugführer mit seinem PKW Toyota die B111 in Richtung Wolgast. In einer Linkskurve, kurz vor dem Ortsausgang Lühmannsdorf, verlor der Fahrzeugführer, vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. In der Folge kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kam mehrere Meter neben der Fahrbahn auf einem Acker zum Stillstand. Der Fahrzeugführer wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert, da er mutmaßlich nicht angeschnallt war. Der 16-jährige deutsche Beifahrer konnte das Fahrzeug selbstständig nach dem Unfall verlassen. Beide Insassen trugen schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen davon und wurden durch den allarmierten Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung in die Universitätsklinik Greifswald verbracht.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 8000 Euro. Es wurde durch einen beauftragten Abschleppdienst geborgen werden. Für den Zeitraum der Rettungsmaßnahmen am Unfallort kam es für ca. 2 Stunden zur Vollsperrung der B111. Neben Einsatzkräften von Polizei und Rettungsdienst befanden sich 37 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Lühmannsdorf, Züssow sowie Karlsburg im Einsatz.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.07.2026 – 22:29

    POL-NB: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall bei Penkun (LK V-G)

    Pasewalk (ots) - Am 10.07.2026 gegen 17:15 Uhr ereignete sich auf der B113 Höhe Autobahnabfahrt Penkun ein schwerer Verkehrsunfall. Der 37-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Opel Zafira befuhr die L 283 aus Richtung Penkun kommend und querte geradeaus die B113, um auf die Bundesautobahn A11 in Fahrtrichtung Stettin zu fahren. Hierfür musste er am Stopp-Schild halten. Zur gleichen Zeit befuhr die 31-jährige ...

    mehr
  • 10.07.2026 – 18:21

    POL-NB: PKW überschlägt sich nach Kollision nahe 17111 Borrentin (LK MSE)

    Demmin (ots) - Am 10.07.2026 gegen 14:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf dem Verbindungsweg zwischen den Ortschaften 17111 Borrentin und 17111 Schwichtenberg. Demnach befuhr der 28-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Opel jenen Verbindungsweg in Richtung Schwichtenberg. Zeitgleich befuhr der 63-jährige deutsche Fahrzeugführer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren