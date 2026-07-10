Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: PKW überschlägt sich nach Kollision nahe 17111 Borrentin (LK MSE)

Demmin (ots)

Am 10.07.2026 gegen 14:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf dem Verbindungsweg zwischen den Ortschaften 17111 Borrentin und 17111 Schwichtenberg. Demnach befuhr der 28-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Opel jenen Verbindungsweg in Richtung Schwichtenberg. Zeitgleich befuhr der 63-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Mercedes selbige Fahrbahn aus Richtung Schwichtenberg kommend. Die örtlichen Straßengegebenheiten sind hierbei durch eine schmale Fahrbahn sowie eine dortige Anhöhe gekennzeichnet und machen folglich ein vorausschauendes und angepassten Fahrverhalten erforderlich.

Im weiteren Verlauf bemerkte der Fahrzeugführer des PKW Mercedes, dass der ihm entgegenkommende Fahrzeugführer, trotz der geringeren Fahrbahnbreite, weiterhin mittig auf dieser fuhr und hielt daher sein Fahrzeug rechtsseitig am Fahrbahnrand an. Der Fahrzeugführer des PKW Opel bemerkte den bereits stehenden PKW Mercedes, infolge unangepasster Geschwindigkeit, zu spät, weshalb es trotz des von ihm eingeleiteten Ausweichmanövers zu einer seitlichen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Nachfolgend verlor der Opel-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Anschließend kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und stieß in der weiteren Folge mit zwei dort befindlichen Straßenbäumen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der PKW Opel und kam ca. 30m von der Fahrbahn entfernt auf der angrenzenden Ackerfläche auf dem Dach zum Liegen.

Der durch den Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird auf ca. 7000,-EUR geschätzt. Der Fahrzeugführer des PKW Opel wurde infolge des Unfalls leicht verletzt und vor Ort durch eine angeforderte Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt. Der PKW Opel war infolge der Zusammenstöße nicht mehr fahrbereit und wurde in eigener Zuständigkeit geborgen.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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