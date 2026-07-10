Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen und einer leicht verletzten Person bei Ribnitz-Damgarten (LK V-R)

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am 10.07.2026 gegen 18:00 Uhr kam es auf der Kreisstraße 1 bei Ribnitz-Damgarten zu einem größeren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine Fahrzeugkolonne - bestehend aus drei PKW und einem Motorrad- die Kreisstraße 1 aus Ribnitz-Damgarten kommend in Richtung der Landesstraße 21/Dierhagen. Der am Ende der Kolonne befindliche 50-Jährige Fahrzeugführer eines Motorrades Honda scherte zum Überholen aus, um an den drei PKW vorbeizufahren. Nachdem der Motorradfahrer das dritte Kolonnenfahrzeug , den VW einer 19-jährigen Fahrzeugführerin passierte, setze er sein Überholmanöver auf der linken Fahrspur fort. Zeitgleich wollte das zweite Kolonnenfahrzeug, eine 67jährige Fahrzeugführerin mit einem PKW Ford, ebenfalls zum Überholen des ersten Kolonnenfahrzeuges, den PKW Mercedes eines 47-jährigen Fahrzeugführers ansetzen, ohne dabei auf den nachfolgenden Motorradfahrer zu achten. Um eine Kollision mit dem PKW Ford zu vermeiden, wich der Motorradfahrer nach links aus, verlor die Kontrolle über das Motorrad und kam nach links von der Fahrbahn ab.

Die Fahrzeugführer der beteiligten Fahrzeuge blieben unverletzt und die PKW unbeschadet. Der 50-Jährige Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den alarmierten Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Sein Motorrad ist nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Alle Beteiligten haben eine deutsche Nationalität.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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