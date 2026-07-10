Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Ein leicht verletzter Kradfahrer nach Zusammenstoß mit PKW in Zinnowitz (LK V-G)

Zinnowitz (ots)

Am 10.07.2026 gegen 14:30 Uhr ereignete im Möskenweg in Zinnowitz ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und Sachschaden. Ein 76-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines PKW Nissan aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald bog von einem angrenzenden Grundstück auf den Möskenweg in Zinnowitz mit Fahrtrichtung B111 ein. Dabei übersah er einen 24-jährigen deutschen Fahrzeugführer eines Motorrades Honda, der den Möskenweg in Richtung B111 befuhr und es kam zum Zusammenstoß. Der Kradfahrer verletzte sich bei der Kollision leicht und wurde durch Rettungskräfte vor Ort erstversorgt. An beiden Kraftfahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 14.000EUR. Beide wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der auflaufende Fahrzeugverkehr konnte während der Unfallaufnahme am Unfallort vorbeigeleitet werden. Es wurden Ermittlungen zur Unfallursache und wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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