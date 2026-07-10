Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerverletzten Personen

Greifwald (LK VG) (ots)

Am 10.07.2026 gegen 14:20 Uhr ereignete sich auf der B 109 zwischen Greifswald und Diedrichshagen ein Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten. Eine 65-jährige deutsche Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Mitsubishi Colt die B 109 aus Richtung Greifswald kommend in Richtung Diedrichshagen. Ihr entgegen kam ein 29-jähriger iranischer Fahrzeugführer mit einem Mercedes Vito. Hinter der Mitsubishi-Fahrerin fuhr zudem ein 40-jähriger deutscher Motorradfahrer. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Mitsubishi in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden Mercedes Vito, der dadurch gegen die Schutzplanke geschoben wurde. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde im weiteren Verlauf auch das Motorrad beschädigt. Die Fahrzeugführerin des Mitsubishi sowie der Fahrer des Mercedes Vito wurden schwerverletzt in das Universitätsklinikum Greifswald eingeliefert. Der Motorradfahrer blieb unverletzt. An den beiden Pkw entstand Totalschaden, zudem wurden die Schutzplanke und das Motorrad beschädigt. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 35.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die Straße etwa 1,5 Stunden vollständig gesperrt. Neben der Polizei und Rettungskräften waren die Berufsfeuerwehr Greifswald sowie die Freiwilligen Feuerwehren Hanshagen und Groß Kiesow im Einsatz. Gegen die Fahrzeugführerin des Mitsubishi wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

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