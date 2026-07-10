Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall bei Penkun (LK V-G)

Pasewalk (ots)

Am 10.07.2026 gegen 17:15 Uhr ereignete sich auf der B113 Höhe Autobahnabfahrt Penkun ein schwerer Verkehrsunfall. Der 37-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Opel Zafira befuhr die L 283 aus Richtung Penkun kommend und querte geradeaus die B113, um auf die Bundesautobahn A11 in Fahrtrichtung Stettin zu fahren. Hierfür musste er am Stopp-Schild halten. Zur gleichen Zeit befuhr die 31-jährige deutsche Fahrerin eines Opel Corsa die B113 aus Richtung Tantow in Richtung Krackow und befand sich auf der vorfahrtsberechtigten Straße. Der Fahrer des Opel Zafira übersah den von rechts kommenden Opel Corsa und es kam zur Kollision. Hierbei wurden die 42-jährige Beifahrerin des Opel Zafira und die beiden mitfahrenden Kinder im Opel Corsa (3 und 6 Jahre alt) leichtverletzt und mit einem RTW ins Krankenhaus Pasewalk gebrach, wo sie nach ambulanter Behandlung noch am selben Tag wieder entlassen wurden. Die mitgeführten Haustiere in beiden PKW (2 Hunde, 2 Katzen) blieben wohlauf. Beide PKW erlitten Totalschaden und wurden in eigener Zuständigkeit geborgen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 18.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten kam es an der Anschlussstelle bis 20:45 Uhr zu Behinderungen, eine Vollsperrung konnte vermieden werden, da Einsatzkräfte von Feuerwehr und Bundespolizei bei der Verkehrsregulierung unterstützten. Im Einsatz waren neben Rettungsdienst auch 7 Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehren Penkun, Krackow, Storkow und Nadrensee mit ca. 30 Einsatzkräften.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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