Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Schortens - Pkw kollidiert mit geparktem Lkw und gerät in Brand

Schortens (ots)

Am 16.07.2026, gegen 16:41 Uhr, wurde die Polizei über einen brennenden Pkw im Bohlswarfer Weg in Schortens in Kenntnis gesetzt.

Bei Eintreffen der Polizeibeamten vor Ort war das Feuer bereits durch die Feuerwehr gelöscht. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen handelte es sich um die Folge eines Verkehrsunfalls. Der Fahrer des Pkw gab an, das Lenkrad aufgrund eines Schreckmoments unkontrolliert nach rechts bewegt zu haben. In der Folge stieß das Fahrzeug, welches zu diesem Zeitpunkt eine Geschwindigkeit von etwa 30 km/h aufwies, gegen einen am Fahrbahnrand parkenden Lkw.

Aufgrund der Schäden an der Front und am Motorblock, die durch die Kollision sowie die anschließenden Löscharbeiten entstanden, war der Pkw nicht mehr fahrbereit.

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