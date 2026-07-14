Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Auffahrunfall nach Sekundenschlaf

Speyer (ots)

Ein 29-Jähriger befuhr gestern Nachmittag gegen 16:30 Uhr mit seinem Pkw die Bundestraße 9 in Richtung Ludwigshafen, als der Verkehr aufgrund einer Baustelle in Höhe Speyer West ins Stocken kam. Aufgrund eines Sekundenschlafs konnte der Mann nicht rechtzeitig bremsen und fuhr dem vor ihm befindlichen Fahrzeug einer 30-Jährigen auf. Verletzt wurde durch den Unfall glücklicherweise niemand. Gegen den Fahrer wurden Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Die Polizei warnt vor den massiven Gefahren des Sekundenschlafs: Brennende Augenlider, häufiges Gähnen und unwillkürliches Frösteln gehören zu den klassischen Anzeichen für Müdigkeit. Schon 17 Stunden ohne Schlaf beeinträchtigen das Reaktionsvermögen wie 0,5 Promille Alkohol im Blut, 22 Stunden ohne Schlaf wirken schon wie 1,0 Promille. Müdigkeit beeinträchtigt so das Gefahrenbewusstsein, das Reaktionsvermögen und die Konzentrationsfähigkeit auch im Straßenverkehr. Die aktuelle Geschwindigkeit sowie zurückgelegte und künftige Entfernungen können falsch eingeschätzt werden. Wer beispielsweise für drei Sekunden einschläft, legt bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h über 80 Meter im Blindflug und damit ohne Kontrolle zurück. Das Risiko eines Unfalles ist dabei extrem hoch. Dennoch unterschätzen viele diese Gefahr.

Tipps:

-Vor Antritt der Fahrt sollten Sie ausreichend geschlafen haben -Wer müde wird, sollte eine Pause machen -Ein Kurzschlaf von zehn bis zwanzig Minuten erfrischt den Geist. -Alternativ bringt Bewegung an der frischen Luft den Kreislauf in Schwung. -Achtung: Sich kneifen, Fenster öffnen, Kaugummi kauen, Laute Musik hören, Kaffee/Energy-Drinks trinken hilft nicht gegen akute Müdigkeit am Steuer, auch wenn man das kurzzeitig so wahrnimmt.

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