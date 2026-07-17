Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Illegale Müllentsorgung in Jever - Verursacherin ermittelt
Jever (ots)
Am Donnerstagabend, 16.07.2026, kam es im Schenumer Weg, Ecke Haltungsweg, in Jever zu einer illegalen Müllentsorgung.
Bei der Überprüfung vor Ort stellten die eingesetzten Beamten in einer dortigen Böschung unter anderem Kinderspielzeug, eine Zimmerleuchte sowie Postsendungen fest. Da die aufgefundenen Dokumente die Anschrift einer Privatperson aufwiesen, konnte eine Verursacherin ermittelt werden.
Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell