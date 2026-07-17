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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Illegale Müllentsorgung in Jever - Verursacherin ermittelt

Jever (ots)

Am Donnerstagabend, 16.07.2026, kam es im Schenumer Weg, Ecke Haltungsweg, in Jever zu einer illegalen Müllentsorgung.

Bei der Überprüfung vor Ort stellten die eingesetzten Beamten in einer dortigen Böschung unter anderem Kinderspielzeug, eine Zimmerleuchte sowie Postsendungen fest. Da die aufgefundenen Dokumente die Anschrift einer Privatperson aufwiesen, konnte eine Verursacherin ermittelt werden.

Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
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Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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