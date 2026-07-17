Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Illegale Müllentsorgung in Jever - Verursacherin ermittelt

Jever (ots)

Am Donnerstagabend, 16.07.2026, kam es im Schenumer Weg, Ecke Haltungsweg, in Jever zu einer illegalen Müllentsorgung.

Bei der Überprüfung vor Ort stellten die eingesetzten Beamten in einer dortigen Böschung unter anderem Kinderspielzeug, eine Zimmerleuchte sowie Postsendungen fest. Da die aufgefundenen Dokumente die Anschrift einer Privatperson aufwiesen, konnte eine Verursacherin ermittelt werden.

Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

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