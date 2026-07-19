Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressmeldung des Polizeikommissariat Jever vom 17.07. bis 19.07.2026

Wilhelmshaven (ots)

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch Minderjährige Wangerland, Am Nachmittag des 18.07.2026, gegen 13:45 Uhr, kam es in der Straße Landeswarfen zu einem Vorfall, der ein Strafverfahren gegen zwei Jugendliche nach sich zieht. Nach polizeilichen Ermittlungen bewarfen mehrere Tatverdächtige im Alter von 14 bis 17 Jahren einen vorbeifahrenden PKW mit Äpfeln. Während des Vorfalls rangelten die Jugendlichen zudem auf der Fahrbahn. Ein Beteiligter setzte sich zudem bewusst auf die Fahrbahn und verharrte dort, bis sich ein PKW in unmittelbarer Nähe befand. Erst im Moment der drohenden Kollision stand der Jugendliche auf und entfernte sich von der Straße. Aufgrund des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Die Minderjährigen wurden ihren gesetzlichen Vertretern übergeben. Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Schortens Schortens - Nach einem nächtlichen Verkehrsunfall in Schortens ist der Verursacher derzeit untergetaucht. Am späten Abend des 18. Juli 2026 gegen 22:26 Uhr wurde ein Sachschaden an einem Grundstück in der Bahnhofstraße gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte ereignete sich der Vorfall auf einer Gemeindestraße zwischen den Ortsteilen Heidmühle und Grafschaft. Ein bislang nicht identifizierter Pkw kam offenbar von der Seite Heidmühle, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet auf den Grünstreifen sowie den angrenzenden Radweg. Dabei verursachte das Fahrzeug eine Deformierung eines Metallzauns sowie Schäden an einem Pfosten. Am Unfallort, der sich über eine Strecke von etwa 40 Metern erstreckt, konnten zahlreiche Fahrzeugteile sichergestellt werden, welche auf einen erheblichen Frontschaden hindeuten. Der Führer des Fahrzeugs flüchtete unmittelbar nach dem Aufprall vom Unfallort, ohne den Schaden zu melden oder sich um die entstandenen Sachschäden zu kümmern. Ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 7449-0 mitzuteilen.

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