PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressmeldung des Polizeikommissariat Jever vom 17.07. bis 19.07.2026

Wilhelmshaven (ots)

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch Minderjährige

Wangerland, Am Nachmittag des 18.07.2026, gegen 13:45 Uhr, kam es in 
der Straße Landeswarfen zu einem Vorfall, der ein Strafverfahren 
gegen zwei Jugendliche nach sich zieht.
Nach polizeilichen Ermittlungen bewarfen mehrere Tatverdächtige im 
Alter von 14 bis 17 Jahren einen vorbeifahrenden PKW mit Äpfeln. 
Während des Vorfalls rangelten die Jugendlichen zudem auf der 
Fahrbahn. Ein Beteiligter setzte sich zudem bewusst auf die Fahrbahn 
und verharrte dort, bis sich ein PKW in unmittelbarer Nähe befand. 
Erst im Moment der drohenden Kollision stand der Jugendliche auf und 
entfernte sich von der Straße.
Aufgrund des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde ein 
entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Die Minderjährigen wurden 
ihren gesetzlichen Vertretern übergeben.


Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Schortens

Schortens - Nach einem nächtlichen Verkehrsunfall in Schortens ist 
der Verursacher derzeit untergetaucht. Am späten Abend des 18. Juli 
2026 gegen 22:26 Uhr wurde ein Sachschaden an einem Grundstück in der
Bahnhofstraße gemeldet.
Nach ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte ereignete sich der 
Vorfall auf einer Gemeindestraße zwischen den Ortsteilen Heidmühle 
und Grafschaft. Ein bislang nicht identifizierter Pkw kam offenbar 
von der Seite Heidmühle, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und 
geriet auf den Grünstreifen sowie den angrenzenden Radweg. Dabei 
verursachte das Fahrzeug eine Deformierung eines Metallzauns sowie 
Schäden an einem Pfosten.
Am Unfallort, der sich über eine Strecke von etwa 40 Metern 
erstreckt, konnten zahlreiche Fahrzeugteile sichergestellt werden, 
welche auf einen erheblichen Frontschaden hindeuten. 
Der Führer des Fahrzeugs flüchtete unmittelbar nach dem Aufprall vom 
Unfallort, ohne den Schaden zu melden oder sich um die entstandenen 
Sachschäden zu kümmern.
Ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort 
wurde eingeleitet.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich
mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 7449-0 
mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 19.07.2026 – 12:37

    POL-WHV: Pressmeldung des Polizeikommissariat Varel vom 17.07. bis 19.07.2026

    Wilhelmshaven (ots) - Brand eines Wohnhauses Zetel - Am Freitagvormittag kam es in der Blauhander Straße zum Brand eines Wohnhauses. Das Gebäude wurde hierbei gänzlich zerstört und ist unbewohnbar. Für die Dauer der Löschmaßnahmen musste die Blauhander Straße gesperrt werden. Es kam zu keinen Personenschäden. Die Brandursache ist derzeit unbekannt. Fahren ohne ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 10:54

    POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Wilhelmshaven - Zeugen gesucht

    Wilhelmshaven (ots) - Am Dienstag, 14.07.2026, kam es gegen 15.00 Uhr im Mühlenweg, in Höhe der Hausnummer 111, zu einer Verkehrsunfallflucht. Dort wurde ein grauer Opel beim Vorbeifahren durch ein anderes Fahrzeug an der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 09:48

    POL-WHV: Illegale Müllentsorgung in Jever - Verursacherin ermittelt

    Jever (ots) - Am Donnerstagabend, 16.07.2026, kam es im Schenumer Weg, Ecke Haltungsweg, in Jever zu einer illegalen Müllentsorgung. Bei der Überprüfung vor Ort stellten die eingesetzten Beamten in einer dortigen Böschung unter anderem Kinderspielzeug, eine Zimmerleuchte sowie Postsendungen fest. Da die aufgefundenen Dokumente die Anschrift einer Privatperson aufwiesen, konnte eine Verursacherin ermittelt werden. Ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren