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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kennzeichen zweier Pkw entwendet

Weimar (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Freitag in der Friedrich-Nietzsche-Straße sowie in der Leonhard-Frank-Straße jeweils die hintere Kennzeichentafel von zwei geparkten Pkw.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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