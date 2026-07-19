LPI-J: Kennzeichen zweier Pkw entwendet
Weimar (ots)
Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Freitag in der Friedrich-Nietzsche-Straße sowie in der Leonhard-Frank-Straße jeweils die hintere Kennzeichentafel von zwei geparkten Pkw.
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