LPI-J: Kennzeichen zweier Pkw entwendet

Weimar (ots) - Am Donnerstag gegen 19:10 Uhr fuhren ein schwarzer Pkw Audi gefolgt von einem roten Motorrad Suzuki die B7 von Umpferstedt in Richtung Weimar. Zwischen Umpferstedt und Süßenborn setzte das Motorrad zum Überholen an. In dem Bereich gilt Überholverbot. Laut Angaben des Motorradfahrers scherte der Pkw Audi plötzlich nach links aus, weshalb es zu einem Beinaheunfall kam, so dass das Motorrad bremsen und ...

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