Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch und Bootsdiebstahl am Wangermeer: Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 16.07.2026, 18:00 Uhr, bis Freitag, 17.07.2026, 10:30 Uhr, kam am Wangermeer (26434 Wangerland) zu einem Einbruchdiebstahl.

Bislang unbekannte Täter öffneten mehrere Verschlüsse einer Sichtplane, die als Fenster- und Seitenwand eines Betriebs- und Aufenthaltsgebäudes für Wassersport dient. Durch diese Öffnung verschafften sich die Täter Zutritt zum Innenraum und entwendeten zwei schwarz-blaue Paddel. Zudem stahlen sie ein auf dem Außengelände abgestelltes, weiß-graues Schlauchboot der Marke Suzumar.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im relevanten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Wangermeer beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib des auffälligen weiß-grauen Schlauchbootes machen können, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.

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