POL-HS: E-Scooter aus Kellerraum entwendet
Hückelhoven (ots)
In der Rheinstraße entwendeten unbekannte Täter aus dem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses einen E-Scooter. Die Tat ereignete sich zwischen dem 26. Juni (Freitag) und dem 3. Juli (Freitag).
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