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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: E-Scooter aus Kellerraum entwendet

Hückelhoven (ots)

In der Rheinstraße entwendeten unbekannte Täter aus dem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses einen E-Scooter. Die Tat ereignete sich zwischen dem 26. Juni (Freitag) und dem 3. Juli (Freitag).

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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