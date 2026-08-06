Polizei Düren

POL-DN: Zwei Verletzte nach Hausbrand am "Wibbelrusch"

Düren (ots)

Beim Brand eines Wohnhauses am Mittwochmorgen (05.08.2026) wurden zwei Personen durch das Einatmen von Rauchgasen verletzt. Es entstand erheblicher Sach- und Gebäudeschaden.

Gegen 07:00 Uhr erreichte die Feuerwehr die Meldung über einen Hausbrand in der Straße "Zum Wibbelrusch". Da sich noch eine Person im Haus befinden sollte und sich dichter Rauch im angrenzenden Wohngebiet ausbreitete, wurde ein Großaufgebot an Einsatzkräften entsandt. Letztlich konnte die Feuerwehr zwei Personen auf dem Balkon des Wohnhauses feststellen und diese von dort retten. Eine Bewohnerin wurde schwer verletzt, eine zweite Person erlitt leichte Verletzungen durch Rauchgase. Der Rettungsdienst brachte beide zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Brand, der offenbar in der Küche des Wohnhauses ausgebrochen war, konnte schnell gelöscht werden. Der durch das Feuer entstandene Sach- und Gebäudeschaden konnte zum Zeitpunkt der Brandortaufnahme noch nicht beziffert werden, ist aber erheblich.

Die vor Ort eingesetzten Polizeibeamten beschlagnahmten das Brandobjekt und versiegelten dieses. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache übernommen. Für die Dauer der Löscharbeiten mussten Teile des betroffenen Wohngebietes gesperrt werden.

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