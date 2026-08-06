PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Zwei Verletzte nach Hausbrand am "Wibbelrusch"

Düren (ots)

Beim Brand eines Wohnhauses am Mittwochmorgen (05.08.2026) wurden zwei Personen durch das Einatmen von Rauchgasen verletzt. Es entstand erheblicher Sach- und Gebäudeschaden.

Gegen 07:00 Uhr erreichte die Feuerwehr die Meldung über einen Hausbrand in der Straße "Zum Wibbelrusch". Da sich noch eine Person im Haus befinden sollte und sich dichter Rauch im angrenzenden Wohngebiet ausbreitete, wurde ein Großaufgebot an Einsatzkräften entsandt. Letztlich konnte die Feuerwehr zwei Personen auf dem Balkon des Wohnhauses feststellen und diese von dort retten. Eine Bewohnerin wurde schwer verletzt, eine zweite Person erlitt leichte Verletzungen durch Rauchgase. Der Rettungsdienst brachte beide zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Brand, der offenbar in der Küche des Wohnhauses ausgebrochen war, konnte schnell gelöscht werden. Der durch das Feuer entstandene Sach- und Gebäudeschaden konnte zum Zeitpunkt der Brandortaufnahme noch nicht beziffert werden, ist aber erheblich.

Die vor Ort eingesetzten Polizeibeamten beschlagnahmten das Brandobjekt und versiegelten dieses. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache übernommen. Für die Dauer der Löscharbeiten mussten Teile des betroffenen Wohngebietes gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 06.08.2026 – 09:30

    POL-DN: Diverse Werkzeuge bei Einbruch in Werkstatt entwendet

    Nideggen (ots) - Unbekannte Tatverdächtige entwendeten bei einem Einbruch in eine Werkstatt in der Zuckerstraße verschiedene Werkzeuge und flüchteten unerkannt. Die Polizei bittet um Hinweise. Zwischen Montag, dem 03.08.2026, 20:00 Uhr und Dienstag, 04.08.2026, 08:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Werkstatt. Aus den Räumlichkeiten entwendeten sie mehrere ...

    mehr
  • 06.08.2026 – 09:30

    POL-DN: Zeugensuche nach Bränden

    Linnich / Düren (ots) - Am Mittwoch (05.08.2026) brannte in Linnich eine Garage. In der Nacht zum Donnerstag (06.08.2026) wurde auf einem öffentlichen Platz in Birgel scheinbar vorsätzlich ein Holztisch in Brand gesetzt. Die Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen. Am Mittwoch gegen 13:30 Uhr brannte in der Rurstraße in Linnich eine Garage. Die Mieterin der Garage versuchte zunächst, den Brand selber zu löschen. Letztlich musste das jedoch die Feuerwehr übernehmen. Die ...

    mehr
  • 05.08.2026 – 09:00

    POL-DN: Nicht jede Bestätigung schützt Ihr Konto - manchmal hilft sie den Betrügern!

    Kreis Düren (ots) - Die Polizei Düren warnt vor einer neuen Betrugsmasche am Telefon: "Auf Ihrem Konto wurden verdächtige Buchungen festgestellt. Bitte öffnen Sie Ihre SecureGo-App und bestätigen Sie den Vorgang." Mit solchen oder ähnlichen Worten melden sich derzeit vermehrt Betrüger am Telefon und geben sich als Mitarbeiter einer Bank oder Sparkasse aus. Ziel ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren