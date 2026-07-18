Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Person schlief im fremden Fahrzeug

Herford (ots)

MS / Durch eine Zeugin verständigt wurde die Polizei Herford am Samstagmorgen in die Hessestraße gerufen. Die Zeugin hatte zuvor bemerkt, dass bei einem Pkw, der auf einem Parkplatz stand, eine hintere Seitenscheibe eingeschlagen ist und auf den Vordersitzen ein Mann schläft.

In dem Pkw konnte ein weißer Mauerstein gefunden werden, mit dem zuvor die Scheibe des Pkw eingeworfen wurde. Darüber hinaus wurden mit dem Stein auch Beulen und Lackschäden an dem Renault verursacht, sowie die Innenverkleidung beschädigt. Der hinzugerufene Halter des Renaults aus Herford bestätigte, dass die Beschädigungen beim Abstellen seines Pkw noch nicht vorhanden waren.

Die Beamten weckten den 20-jährigen alkoholisierten wohnungslosen Mann. Da er keinerlei Ausweisdokumente mitführte, wurde er zur Personalienfeststellung zur Polizeiwache Herford verbracht.

Nach richterlicher Anordnung musste der 20-jährige dort eine Sicherheitsleistung entrichten und konnte anschließend die Polizeiwache wieder verlassen.

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