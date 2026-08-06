Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme eines gesuchten Straftäters - 1 Jahr und 8 Monate Haft

Kehl (ots)

Am Mittwochabend (05.08.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei beim Sonderhalt in Kehl einen Fernzug. Dabei wies sich ein 38-jähriger afghanischer Staatsangehöriger mit einem griechischen Reiseausweis für Flüchtlingen sowie einem griechischen Aufenthaltstitel aus. Die Überprüfung der Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme. Der Mann war zuvor wegen Betruges zu einem Jahr und 8 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Bei der Durchsuchung des 38-Jährigen fand man zudem einen griechischen Reiseausweis für Flüchtlinge und einen griechischen Aufenthaltstitel einer dritten unbekannten Person, diese wurden sichergestellt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

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