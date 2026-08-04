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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 38 Tage Haft für besonders schweren Fall des Diebstahls

Offenburg (ots)

Am späten Montagabend (03.08.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Bahnhof Offenburg einen 54-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Dieser wies sich mit seinem gültigen Personalausweis aus. Die Überprüfung seiner Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen besonders schweren Fall des Diebstahls. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun für 38 Tage ersatzweise in Haft und wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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