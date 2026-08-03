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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Handgreifliche Auseinandersetzung: Bundespolizei sucht Zeugen

Offenburg (ots)

Am 31. Juli 2026 kam es gegen 19:15 Uhr zu einer Körperverletzung in der Bahnhofshalle des Bahnhofs Offenburg.

Aus einer zunächst verbalen Auseinandersetzung entwickelte sich eine handgreifliche Streitigkeit. Zeugen verständigten die Bundespolizei und berichteten den Beamten, dass der 37-jährige deutsche Staatsangehörige dem bislang unbekannten Geschädigten mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben soll. Daraufhin sei der Geschädigte geflüchtet.

Die Beamten konnten den 37-Jährigen in der Bahnhofshalle feststellen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Körperverletzung.

In diesem Zusammenhang sucht die Bundespolizei den Geschädigten sowie Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Diese werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter der Telefonnummer 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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