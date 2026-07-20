PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Gefälschte Identitätskarte sichergestellt

Kehl (ots)

Am 18. Juli 2026 kontrollierte die Bundespolizei einen kongolesischen Staatsangehörigen. Der Mann war mit einer grenzüberschreitenden Straßenbahn von Straßburg nach Kehl gereist. Er konnte sich den Beamten gegenüber nicht ausweisen. Bei der Durchsuchung wurden jedoch eine totalgefälschte italienische Identitätskarte sowie sein kongolesischer Reisepass aufgefunden. Es bestand der Verdacht der Urkundenfälschung sowie der versuchten unerlaubten Einreise. Nach Abschluss aller erforderlichen Maßnahmen wurde der 32-Jährige nach Frankreich zurückgewiesen. Das gefälschte Dokument wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.07.2026 – 13:00

    BPOLI-OG: Haftbefehl gegen 23-Jährigen vollstreckt: Zugtoilette als Versteck

    Kehl (ots) - Am 18. Juli 2026 kam es in einem grenzüberschreitenden Fernzug zu einer Festnahme. Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrolle, überprüften Beamte der Bundespolizei einen iranischen Staatsangehörigen beim Halt des Zuges in Kehl. Der Mann hatte sich in einer Zugtoilette versteckt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 12:46

    BPOLI-OG: Urkundenfälschung: E-Roller und Aufenthaltstitel sichergestellt

    Offenburg (ots) - Am 17. Juli 2026 kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen ukrainischen Staatsangehörigen am Bahnhof in Offenburg. Bei der Überprüfung seines E-Rollers stellten die Beamten fest, dass der 20-Jährige das Versicherungskennzeichen verändert hatte. Es wurde außerdem festgestellt, dass er am Gültigkeitsdatum seines deutschen Aufenthaltstitels ...

    mehr
  • 16.07.2026 – 12:17

    BPOLI-OG: Tunesischer Staatsangehöriger wegen schweren Raubes in Untersuchungshaft

    Kehl (ots) - Am Mittwochvormittag (15.07.26) kontrollierten Bundespolizisten einen Fernreisezug beim Sonderhalt in Kehl. Dabei konnte sich ein tunesischer Staatsbürger gegenüber den Beamten nicht ausweisen. Die Überprüfung seiner Fingerabdrücke ergab, dass der Mann zur Festnahme wegen schweren Raubes ausgeschrieben war. Der 39-Jährige wurde dem zuständigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren