Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Haftbefehl gegen 23-Jährigen vollstreckt: Zugtoilette als Versteck

Kehl (ots)

Am 18. Juli 2026 kam es in einem grenzüberschreitenden Fernzug zu einer Festnahme. Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrolle, überprüften Beamte der Bundespolizei einen iranischen Staatsangehörigen beim Halt des Zuges in Kehl. Der Mann hatte sich in einer Zugtoilette versteckt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 23-Jährige gegen ein gültiges Einreise- und Aufenthaltsverbot verstieß. Zudem wurde er mit einem Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz gesucht. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun eine 16-tägige Haftstrafe verbüßen.

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