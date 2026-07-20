Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Urkundenfälschung: E-Roller und Aufenthaltstitel sichergestellt

Offenburg (ots)

Am 17. Juli 2026 kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen ukrainischen Staatsangehörigen am Bahnhof in Offenburg. Bei der Überprüfung seines E-Rollers stellten die Beamten fest, dass der 20-Jährige das Versicherungskennzeichen verändert hatte. Es wurde außerdem festgestellt, dass er am Gültigkeitsdatum seines deutschen Aufenthaltstitels Änderungen vorgenommen hatte. Es bestand der Verdacht der Urkundenfälschung sowie des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Die Beamten stellten das Dokument sowie den Roller sicher.

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