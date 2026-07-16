Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Tunesischer Staatsangehöriger wegen schweren Raubes in Untersuchungshaft

Kehl (ots)

Am Mittwochvormittag (15.07.26) kontrollierten Bundespolizisten einen Fernreisezug beim Sonderhalt in Kehl. Dabei konnte sich ein tunesischer Staatsbürger gegenüber den Beamten nicht ausweisen. Die Überprüfung seiner Fingerabdrücke ergab, dass der Mann zur Festnahme wegen schweren Raubes ausgeschrieben war. Der 39-Jährige wurde dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft in Vollzug setzte. Da der Mann zudem versucht hatte unerlaubt nach Deutschland einzureisen erhält er eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz.

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