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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 23-Jähriger im Bahnhof Kehl festgenommen

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am 23.06.26 bei einer Kontrolle im Bahnhof Kehl einen 23-Jährigen festgenommen. Der deutsche Staatsangehörige wurde mit Vorführhaftbefehl gesucht, da er unentschuldigt der Hauptverhandlung wegen des Verdachts der Geldwäsche vor Gericht fernblieb. Er wurde nach richterlicher Vorführung ins Gefängnis gebracht.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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  • 24.06.2026 – 10:41

    BPOLI-OG: Haftstrafe abgewendet

    Kehl (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am 23.06.26 bei einer Kontrolle am Bahnhof Kehl eine 41-Jährige festgenommen. Gegen die rumänische Staatsangehörige bestand ein Haftbefehl wegen Diebstahl. Durch die Bezahlung der Geldstrafe konnte sie eine 25-tägige Haftstrafe abwenden. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Dieter Hutt Telefon: 0781/9190-1010 E-Mail: ...

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  • 24.06.2026 – 10:36

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    Kehl (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am 23.06.26 bei Kontrollen an der Europabrücke einen 46-Jährigen festgenommen. Der rumänische Staatsangehörige wurde wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls mit Untersuchungshaftbefehl gesucht. Nach richterlicher Vorführung befindet er sich nun in Untersuchungshaft. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Dieter Hutt Telefon: 0781/9190-1010 E-Mail: ...

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  • 23.06.2026 – 07:11

    BPOLI-OG: 29-Jähriger entgeht Haftstrafe

    Kehl (ots) - Am Montagvormittag (22.06.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen 29-Jährigen an der Tram D Haltestelle in Kehl. Der Mann wies sich mit seinem französischen Reisepass aus. Die Überprüfung der Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der französische Staatsangehörige konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen und entging damit einer 15-tägigen Haftstrafe. ...

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