Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: 23-Jähriger im Bahnhof Kehl festgenommen
Kehl (ots)
Beamte der Bundespolizei haben am 23.06.26 bei einer Kontrolle im Bahnhof Kehl einen 23-Jährigen festgenommen. Der deutsche Staatsangehörige wurde mit Vorführhaftbefehl gesucht, da er unentschuldigt der Hauptverhandlung wegen des Verdachts der Geldwäsche vor Gericht fernblieb. Er wurde nach richterlicher Vorführung ins Gefängnis gebracht.
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