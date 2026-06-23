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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 29-Jähriger entgeht Haftstrafe

Kehl (ots)

Am Montagvormittag (22.06.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen 29-Jährigen an der Tram D Haltestelle in Kehl. Der Mann wies sich mit seinem französischen Reisepass aus. Die Überprüfung der Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der französische Staatsangehörige konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen und entging damit einer 15-tägigen Haftstrafe.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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