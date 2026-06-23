Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: 29-Jähriger entgeht Haftstrafe
Kehl (ots)
Am Montagvormittag (22.06.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen 29-Jährigen an der Tram D Haltestelle in Kehl. Der Mann wies sich mit seinem französischen Reisepass aus. Die Überprüfung der Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der französische Staatsangehörige konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen und entging damit einer 15-tägigen Haftstrafe.
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