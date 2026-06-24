BPOLI-OG: In Untersuchungshaft

Kehl / Altenheim / Rastatt (ots) - Am Wochenende stellte die Bundespolizei mehrere verbotene Gegenstände und Waffen sicher. So kontrollierten die Beamten am 20. Juni 2026 einen 32-jährigen französischen Staatsangehörigen an der Fußgängerbrücke "Passerelle des Deux Rives" in Kehl. Bei der Durchsuchung seiner Tasche stellten sie ein Springmesser sicher. Ebenfalls am 20. Juni 2026 wurde am Grenzübergang in Altenheim ...

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