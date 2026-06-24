Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: In Untersuchungshaft
Kehl (ots)
Beamte der Bundespolizei haben am 23.06.26 bei Kontrollen an der Europabrücke einen 46-Jährigen festgenommen. Der rumänische Staatsangehörige wurde wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls mit Untersuchungshaftbefehl gesucht. Nach richterlicher Vorführung befindet er sich nun in Untersuchungshaft.
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