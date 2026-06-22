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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Polizeieinsatz in Offenburg: Jugendliche begeben sich in Lebensgefahr

Offenburg (ots)

Am 20. Juni 2026 beobachtete eine Streife der Bundespolizei am Güterbahnhof in Offenburg, wie ein 15-jähriger und ein 17-jähriger deutscher Staatsangehöriger auf einen stehenden Güterwaggon kletterten. Die Minderjährigen wurden an einen Erziehungsberechtigten übergeben und es wurde eine Gefährderansprache durchgeführt.

Die Bundespolizei warnt: Das Klettern auf abgestellte Waggons ist lebensgefährlich, da man der Oberleitung, durch die 15.000 Volt fließen, gefährlich nahekommt. Selbst wenn man diese nicht berührt, kann es zu einem Spannungsüberschlag kommen, der zu lebensgefährlichen Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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