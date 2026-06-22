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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mehrere Verstöße gegen das Waffengesetz

Kehl / Altenheim / Rastatt (ots)

Am Wochenende stellte die Bundespolizei mehrere verbotene Gegenstände und Waffen sicher.

So kontrollierten die Beamten am 20. Juni 2026 einen 32-jährigen französischen Staatsangehörigen an der Fußgängerbrücke "Passerelle des Deux Rives" in Kehl. Bei der Durchsuchung seiner Tasche stellten sie ein Springmesser sicher.

Ebenfalls am 20. Juni 2026 wurde am Grenzübergang in Altenheim ein 20-jähriger französischer Staatsangehöriger kontrolliert. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs wurde ein nicht zugelassenes Pfefferspray gefunden.

Am 21. Juni 2026 wurde ein georgischer Staatsangehöriger in Rastatt von der Bundespolizei überprüft. Im Fahrzeug des 34-Jährigen fanden die Beamten einen Totschläger.

Alle Personen erhalten eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Gegenstände wurden sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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