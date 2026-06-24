Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Haftstrafe abgewendet
Kehl (ots)
Beamte der Bundespolizei haben am 23.06.26 bei einer Kontrolle am Bahnhof Kehl eine 41-Jährige festgenommen. Gegen die rumänische Staatsangehörige bestand ein Haftbefehl wegen Diebstahl. Durch die Bezahlung der Geldstrafe konnte sie eine 25-tägige Haftstrafe abwenden.
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