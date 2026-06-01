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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Person in den Gleisen führt zu kurzzeitiger Einstellung des Zugbetriebs

Appenweier/Renchen (ots)

Am 31. Mai 2026 soll ein 38-Jähriger im Bahnhof Appenweier eine Gruppe Jugendlicher angeschrien und einen 17-Jährigen aus der Gruppe geschlagen haben. Eine Streife der Bundespolizei konnte die Jugendlichen, bei denen es sich um deutsche Staatsangehörige handelte im Bahnhof Appenweier antreffen und diese teilten mit, dass der 38-Jährige mit einem Zug in Richtung Karlsruhe gefahren sei.

Im Bahnhof Renchen konnte der deutsche Staatsangehörige durch eine Streife der Bundespolizei angetroffen werden. Bei Erkennen der Beamten begab er sich in die Gleise und musste unter Zwangsanwendung aus dem Gleisbereich geholt werden. Der Zugverkehr musste hierfür kurzzeitig eingestellt werden und es kam zu Zugverspätungen.

Ein Arzt diagnostizierte einen psychischen Ausnahmezustand und der 38-Jährige wurde daraufhin in eine Spezialklinik gebracht. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Körperverletzung und wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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