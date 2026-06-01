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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Unter Schleusungsverdacht und ohne Fahrerlaubnis hinterm Steuer/Bundespolizei ermittelt

Kehl (ots)

Am 31. Mai 2026 kontrollierte die Bundespolizei an der Europabrücke ein mit drei Personen besetztes Fahrzeug, welches zuvor von Straßburg kommend nach Kehl gefahren ist.

Hierbei konnte der 29-jährige Fahrer, bei dem es sich um einen italienischen Staatsangehörigen handelte, einen gültigen Reisepass vorzeigen. Bei seinen beiden Mitfahrern handelte es sich um einen tunesischen und einen lybischen Staatsangehörigen und beide verfügten über keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente.

Gegen den 29-jährigen Fahrer wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Schleusung eingeleitet. Den beiden Mitfahrern wurde die Einreise verweigert und beide wurden nach Frankreich zurückgewiesen.

Recherchen ergaben zudem, dass der italienische Staatsangehörige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Diesbezüglich erwartet ihn eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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